Vrai ou faux  Le Spasfon est-il vraiment efficace ?

Le Spasfon est un incontournable des trousses à pharmacie. Il est censé calmer les maux de ventre et les douleurs gynécologiques. Est-il vraiment efficace ? Les équipes de la cellule vrai ou faux ont enquêté.

Le Spasfon est une petite pilule rose, devenue un incontournable de nos pharmacies. Depuis les années 60, ce médicament est régulièrement prescrit pour lutter contre les douleurs de ventre, en particulier auprès des femmes. Selon le dictionnaire des médicaments VIDAL, le Spasfon "est un antispasmodique. Il lutte contre les contractions anormales et douloureuses de l'intestin, des voies biliaires, des voies urinaires et de l’utérus." Pour ce faire, il utilise une molécule, le phloroglucinol.

Peu d’effets indésirables

Seulement, sur l’efficacité de cette molécule, plusieurs recherches démontrent qu’elle ne marche pas significativement plus qu’un placebo pour les troubles digestifs et urinaires. Ses résultats sont jugés insuffisants sur les douleurs gynécologiques. Ces conclusions, on les retrouve dans un rapport de 2018 de la HAS. L’instance avance un "faible" service médical rendu.



"Il montre assez peu d’effets indésirables. (…) C’est peut-être ce qui explique que le Spasfon soit toujours sur le marché actuellement", explique Matthieu Roustit, professeur en pharmacologie clinique au CHU de Grenoble. Contacté, le laboratoire TEVA Santé qui fabrique le Spasfon assure : "La Santé des patients et la sécurité d'emploi de nos médicaments sont une exigence primordiale pour notre entreprise."

