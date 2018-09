Santé : les Français payent de moins en moins

Chez le médecin, à la pharmacie ou à l'hôpital, les Français payent de moins en moins de leur poche. L'an dernier, ces dépenses de santé ont dépassé les 199 milliards d'euros, 77,8% étant pris en charge par la Sécurité sociale, 13% par les complémentaires santé, 1,5% par l'État et 7,5% par les patients, soit 2 points de moins en neuf ans. C'est le reste à charge : 223 € par an et par habitant.

Les complémentaires santé sont plus chères

La France est l'un des bons élèves parmi les pays les plus riches. La majeure partie des maladies de longue durée est intégralement prise en charge, les patients paient en partie les soins courants. Les dépenses des patients comprennent aussi les complémentaires santé qui, elles, augmentent. Pour réduire le reste à charge, le gouvernement prévoit de mieux rembourser l'optique et les soins dentaires dès 2019.

