Santé : les Français consomment de nombreux antibiotiques

C'est un recul conséquent par rapport à 2009. Les médecins libéraux prescrivent en moyenne 15% d'antibiotiques en moins de 2009 à 2018, selon Santé Publique France. Mais attention, ce chiffre ne comprend pas à ce qu'il se passe à l'hôpital. Il y a des disparités en fonction des générations. Une baisse importante est constatée chez les moins de 5 ans (- 15%), chez les 5-14 ans (- 24%). Chez les seniors, les prescriptions sont en hausse, avec + 13% chez les 65-84 ans et + 9% chez les 85 ans et plus.

Cela fait de notre pays un champion de la consommation d'antibiotique avec en moyenne 22,5 doses pour 1 000 habitants. La France se situe au 3e rang européen, derrière la Grèce et Chypre. Nous consommons deux fois plus qu'en Allemagne. De quoi rappeler ce slogan qui n'est visiblement pas rentré dans les mœurs : "les antibiotiques, ce n'est pas automatique".

