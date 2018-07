Peut-on conduire sans risque lorsque l\'on prend des médicaments ?

Sous traitement, il est capital de vérifier si la conduite d'un véhicule est contre-indiquée ou non. Une précaution valable aussi bien pour les produits en vente libre que pour ceux délivrés sur ordonnance.

Somnifères : un danger sur la route

Hier, le Tribunal Correctionnel de Brest a condamné une conductrice de 73 ans à six mois de prison ferme pour avoir renversé et tué, en voiture, un jeune cycliste de 14 ans. Les analyses toxicologiques ont montré que cette femme était sous l’emprise de plusieurs médicaments, dont un somnifère. L'avis du Dr Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée, sur les risques liés à la prise de somnifères lorsque l'on conduit un véhicule.

Conduite : attention aux médicaments

Les somnifères ne sont pas les seuls médicaments dangereux lorsque l'on prend le volant. Quels médicaments sont à risque et quelle est la conduite à tenir ? Les réponses à vos questions avec le Dr Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée, et le Pr Alain Astier, pharmacien hospitalier.