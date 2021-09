Pénuries de médicaments : votre traitement a-t-il connu une rupture de stock ? Consultez notre moteur de recherche

En augmentation depuis plusieurs années, les pénuries de médicaments ont atteint un nouveau record. En 2020, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a enregistré 2 446 signalements pour ruptures de stock, ou risque de ruptures de stock. On en dénombrait moins de 600 trois ans plus tôt. Ce phénomène, constaté dans de nombreux autres pays, est au menu d'un nouveau numéro de l'émission Complément d'enquête, diffusé jeudi 9 septembre, sur France 2.

En 2020, près de 2500 médicaments ont connu des difficultés d’approvisionnement en France, 30 fois plus qu’il y a 10 ans ! Comment en est-on arrivé là ? Qui est responsable ? Réponse jeudi dans #Complementdenquete



Pénuries de médicaments: à quoi jouent les labos ? pic.twitter.com/ah8lIj4PBj — Complément d'enquête (@Cdenquete) September 6, 2021

Comment expliquer cette hausse ? Les règles obligeant les laboratoires à déclarer une pénurie se sont renforcées et l'année 2020 a été marquée par le Covid-19. Mais le phénomène est bien réel et il met en lumière les logiques commerciales du marché pharmaceutique, et en bout de course, touche un grand nombre de patients.

Pour vous permettre de savoir si un médicament a été sujet à des tensions d'approvisionnement en 2020, franceinfo publie ce tableau à partir des données transmises par l'ANSM. Vous pourrez y rechercher le nom d'un médicament, sa dénomination internationale, ainsi que le laboratoire ayant déclaré une rupture ou un risque de rupture.

Enfin, pour savoir si un médicament connaît actuellement une tension d'approvisionnement ou une rupture de stock, l'ANSM tient une liste mise à jour régulièrement, sur son site.