Médicaments : le gouvernement force la prescription de génériques

Une simple annotation du médecin à la main sur l'ordonnance peut obliger le pharmacien à vendre au patient le médicament original, et non le générique. "Dans ce cas précis, je ne peux pas donner le médicament générique parce qu'il est précisé sur l'ordonnance que le médicament d'origine est non substituable", explique Béatrice Clairaz-Mahiou, pharmacienne dans les Hauts-de-Seine. Les ordonnances non substituables représentent 10% du total. Les conséquences sur la facture sont énormes. "Dans ce cas, j'ai 18 euros d'écart entre les deux ordonnances", précise la pharmacienne.

Une économie d'environ 100 millions d'euros

Le gouvernement veut obliger les médecins à fournir une justification médicale qui empêcherait le patient de consommer un médicament générique. À partir de 2020, si le patient veut un médicament de marque sans raison médicale, l'assurance maladie remboursera seulement le prix du médicament générique. Le gouvernement espère une économie de 100 millions d'euros en 2019.