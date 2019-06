Le médicament Decontractyl retiré du marché

Decontractyl, un médicament décontractant musculaire, va être retiré du marché à la fin du mois de juin. L'agence du médicament a jugé qu'il présentait plus de risques pour le patient qu'il ne lui apportait de bénéfices.

Le Decontractyl, en comprimés ou pommade, utilisé pour soulager les douleurs des contractures musculaires (mal au dos...) ne sera plus disponible sur le marché français à partir du 28 juin, a annoncé l'Agence du médicament.

Plus dangereux qu’utiles

L'ANSM a décidé de retirer les autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments à base de méphénésine (la molécule active du Decontractyl) après une réévaluation du rapport bénéfice/risque qui a été jugé "défavorable".

Sont visés par cette décision de l'ANSM, le Decontractyl 500mg, comprimé enrobé et le Decontractyl Baume, pommade du laboratoire Sanofi Aventis France, que la revue indépendante Prescrire avait inscrits en janvier sur sa liste noire des médicaments "plus dangereux qu'utiles".

Des réactions allergiques graves

L'agence sanitaire a demandé vendredi 21 juin aux professionnels de santé "de ne plus prescrire ou de ne plus dispenser ces médicaments" à base de méphénésine à l'origine de réactions allergiques graves et de "mésusage" pouvant conduire à devenir dépendant des comprimés. La forme en pommade expose à des atteintes cutanées avec également un risque de transfert de l'ingrédient actif lors d'un contact adulte-enfant.

Aucun risque à l’arrêt

Sur son site, l'ANSM conseille aux patients "de ne plus utiliser ce médicament" en précisant qu'arrêter le Decontractyl ne présente pas de risque. Il existe des alternatives notamment non médicamenteuses en cas de persistance des contractures et d'exacerbation des douleurs, souligne l'ANSM. Elle rappelle par ailleurs l'existence de la campagne de l'Assurance maladie "Mal de dos : le bon traitement, c’est le mouvement !" consultable en ligne.