Santé : l'homéopathie bientôt déremboursée ?

Même si cette décision était attendue, la pilule ne passe vraiment pas. Les défenseurs de l'homéopathie en France sont descendus dans la rue vendredi 28 juin. La cause ? Ils contestent une décision de la Haute Autorité de Santé. Elles prônent le déremboursement de ce type de médicament. "La liberté de choix des Français, la liberté de choisir sa santé et comment se soigner aujourd'hui, par déremboursement, on nous l'enlève en grande partie", plaide Christine Place, directrice générale adjointe aux laboratoires Boiron.



Buzyn botte en touche



Si cet avis va compter, la décision finale réside entre les mains de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. En déplacement en pleine canicule à Nîmes (Gard), elle a refusé de se prononcer pour le moment. "Permettez que je prenne connaissance de l'avis. Il y a des procédures ensuite, vous le savez", rappelle-t-elle. "Je communiquerai sur ce sujet dans les jours qui viennent."

