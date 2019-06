Homéopathie : les salariés des laboratoires Boiron mobilisés contre le déremboursement

Pour les salariés du laboratoire pharmaceutique Boiron, la pilule ne passe pas. Les employés du leader mondial de la fabrication de granules se sont rassemblés dans les rues de Lyon (Rhône) et à Paris pour exprimer leur colère. "La liberté de choix des Français doit être de choisir sa santé et comment se soigner. (...) Certains ne pourront plus se soigner par homéopathie", détaille Christine Place, directrice générale adjointe des laboratoires Boiron.

Enjeux économiques et sanitaires

Un millier d'emplois seraient menacés. À Montpellier (Hérault), d'autres salariés accompagnés de patients et médecins homéopathes ont remis à la présidente de région une pétition de soutien à l'homéopathie, signée par un million de personnes. La ministre de la Santé Agnès Buzyn, présente à Nîmes (Gard) dans le cadre d'un déplacement canicule, a écarté le sujet du probable déremboursement des soins homéopathiques.

Le JT

Les autres sujets du JT