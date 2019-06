Homéopathie : le déremboursement recommandé par la Haute autorité de la santé

La sentence est tombée : selon la Haute autorité de la santé (HAS), les traitements homéopathiques ne devraient plus être remboursés par la sécurité sociale, leur efficacité serait insuffisante. Un avis qui va peser lourd sur l'avenir de l'homéopathie, et qui a été rendu après consultation de 1 000 études. "Nous avons jugé que l'ensemble des données ne permettaient pas de conclure à une efficacité clinique", explique le Pr Christian Thuillez, président de la commission de la transparence de la HAS.

Un millier d'emplois en jeu

Les partisans de l'homéopathie contestent de leur côté les conclusions de la commission. "On ne tient pas compte dans ce genre d'évaluation de l'individualisation des traitements homéopathiques", défend le Dr Charles Bentz, président du syndicat national des médecins homéopathes. Pour les laboratoires Boiron, leader mondial de l'homéopathie, 60% de son activité pourrait être impactée par un déremboursement, avec un millier d'emplois en jeu. Au final, c'est le gouvernement qui devra trancher.

Le JT

Les autres sujets du JT