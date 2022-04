Doliprane : certains formats du médicament manquent en pharmacie

S. Guillaumin, S. Soubane, F. Prabonnaud, D. Fossard, C. de Chassey

Dans une pharmacie parisienne, il manque actuellement deux formes de Doliprane, les gélules de 1 gramme pour adulte et les solutions buvables pour enfant. "La forme comprimée reste disponible et puis dans d’autres marques comme le Dafalgan, les formes restent disponibles. On a également des formes en effervescent qui peuvent être proposées", rassure la pharmacienne.



Une tension due à l’épidémie de grippe et du variant Omicron

Cette proposition de substitution n’inquiète pas non plus les clients. "Je n'ai aucun problème avec les génériques, pour moi, c’est équivalent", confie une cliente. "Du paracétamol, c’est du paracétamol", poursuit un autre. L’action de la molécule reste en effet la même. Selon Sanofi, il n’y a pas de pénurie générale à craindre. Les tensions actuelles sont surtout dues à la situation sanitaire. "C’est lié à une forte augmentation de la demande liée à l’épidémie de Covid, Omicron et à l’épidémie de grippe qui est tardive cette année", explique Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.