Consommation : le microcrédit, une solution pour les exclus du système bancaire traditionnel

Se regarder dans la glace et sourire. Une habitude que Mehdy Renou avait perdue. En cause, une dent manquante, tombée et jamais remplacée, jusqu’à une opération il y a moins d’un an qui l’a métamorphosé. "J'ai un nouveau sourire, ça change le quotidien", reconnaît-il. Coût de l’implant : 2 000 euros. Impossible à financer pour Mehdy à l’époque, chômeur handicapé après un accident du travail. Jusqu’à ce qu’il trouve une solution : le microcrédit.





Emprunter entre 300 et 5 000 euros

Il s’agit d’un dernier recours pour les exclus du système bancaire traditionnel, qui permet d’emprunter entre 300 et 5 000 euros sur une courte durée. Pour y avoir droit, il faut passer par une association, ou comme ici, un organisme public. À l’origine, le microcrédit sert à financer l’achat d’un véhicule pour faciliter l’accès à l’emploi. Mais pour les banques spécialisées, les motifs sont de plus en plus variés. Cela peut même servir à financer l’amélioration de son habitat. Mais la sélection est rude, seul un dossier sur cinq est retenu en moyenne, en Charente-Maritime.