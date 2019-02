Anti-douleurs : alerte sur les médicaments opioïdes

Ce sont des médicaments censés alléger la douleur, mais ils finissent par rendre dépendant, voire tuer. Un rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament pointe une hausse inquiétante de la consommation d'opioïdes en France. Ainsi, le nombre d'intoxications par ces antalgiques a doublé en dix ans. Délivrés sur ordonnance, ils ne sont parfois pas si difficiles à se procurer sans prescription.

20 minutes et quelques euros pour se droguer

Des milliers de patients sont ainsi intoxiqués et dépendants. Une équipe d'Envoyé Spécial a tenté ainsi de se procurer une boite d'opioïdes, sans aucune ordonnance et en prétextant auprès des pharmaciens une violente rage de dents. Après trois refus de pharmaciens, une quatrième a délivré du Tramadol, sans insister. Pour quelques euros et en moins de vingt minutes, un médicament qui peut entraîner vers la dépendance a été acheté.

