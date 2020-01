Virus en Chine : le spectre de l'épidémie

L'inquiétude grandit à l'aéroport de San Francisco (États-Unis). Les passagers en provenance de Chine subissent des contrôles médicaux. Dans l'hôpital où le virus est apparu, la protection est au maximal, car on y soigne 62 patients infectés par le virus : deux personnes sont mortes.

Les autorités chinoises se veulent rassurantes

Les malades présentent des symptômes de pneumonie. Malgré des mesures drastiques, les autorités chinoises se veulent rassurantes. Les premières victimes auraient été contaminées dans un marché de poissons, fermé depuis et en cours de désinfection. Les scientifiques redoutent que ce nouveau virus soit aussi dangereux que le Sras (le syndrome respiratoire aigu) en 2003. Le Sras apparu en Chine avait fait 800 morts et infectés plus de 8 000 personnes à travers le monde. Aujourd'hui, les experts n'excluent pas une contamination d'homme à homme, mais moins grave que celle du Sras.

