VIH : un dépistage insuffisant chez les seniors

La sexualité ne s’arrête pas à 50 ans et les comportements à risque non plus. Selon l’étude de Santé Publique France, 1.200 personnes de plus de 50 ans auraient découvert leur séropositivité en 2016. Ce sont majoritairement des hommes, qui ont changé de vie et ne se protègent pas. Le Pr Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon (AP-HP), explique qu’il n’y a pas de campagnes de prévention ciblées sur ces populations de séniors.

Les plus de 50 ans auraient aussi une perception différente du risque de contamination. Résultat : le niveau de dépistage est très insuffisant pour cette population. Pr Pialoux plaide pour un dépistage banalisé à l’occasion d’un renouvellement de traitement ou d’un bilan sanguin classique.