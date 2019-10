VIH et drépanocytose : 200 millions de dollars pour des thérapies géniques aux Etats-Unis

Ce 24 octobre, les Etats-Unis et la Fondation Bill and Melinda Gates ont annoncé un investissement commun pour développer des thérapies géniques à bas coût contre le virus du sida et la drépanocytose. Cet investissement se répartira sur quatre ans.