VIDEO. Olly Alexander, chanteur du groupe Years & Years raconte sa longue dépression et comment il en est sorti

"Je sentais que j’étais différent, et j’étais persécuté parce que j’avais les cheveux longs", confie le jeune chanteur. "Les autres disaient que j’étais une fille, que j’étais gay, parce que je ne me comportais pas comme les autres garçons", poursuit-il.

Olly Alexander explique qu’il pratiquait l’automutilation et qu’il était boulimique. Il souffrait en effet de problèmes autour de la nourriture et de son image de lui-même. Mais il a préféré se faire aider par des professionnels. "J’ai commencé un traitement par anti-dépresseurs et d’autres médicaments. Et je suis toujours là aujourd’hui", raconte-t-il.

Le chanteur veut encourager les autres à chercher de l’aide et de l’assistance "s’ils se sentent vulnérables". "Parler d’un problème c’est la première étape pour le surmonter", assure Olly.

"Nous, les personnes LGBT, nous grandissons en pensant que nous ne sommes pas assez bons"

Aujourd’hui, Olly Alexander utilise sa notoriété pour défendre la cause LGBTI. "Nous, les personnes LGBT, nous grandissons en pensant que nous ne sommes pas assez bons, que nous devons cacher qui nous sommes", regrette le leader des Years & Years. Il craint également le consensus selon lequel les homosexuels seraient acceptés parce que le mariage homosexuel est autorisé. "Nous ne pouvons pas oublier que le chemin à parcourir reste long lorsqu’il s’agit de changer le coeur et l’opinion des gens ainsi que leurs attitudes et de déconstruire les stéréotypes négatifs omniprésents", explique Olly

Olly Alexander a un message à faire passer aux jeunes homosexuels : "Vous méritez de connaître le bonheur, l’amour. Vous méritez de vivre une existence satisfaisante et épanouissante."