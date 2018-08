VIDEO. Aux Philippines, elles allaitent leurs bébés en public

Promouvoir l’allaitement maternel

Dans le cadre d’une campagne gouvernementale, lancée il y a déjà plusieurs années, plus de mille mères ont allaité leurs bébés en public, à Manille. Cette démarche a pour principal objectif de promouvoir l’allaitement maternel et d’aider à prévenir les décès infantiles. Ces derniers sont notamment causés par le lait donné aux enfants qui est souvent préparé avec de l'eau insalubre, dans les quartiers pauvres du pays.

Riche en nutriments et gratuit, le lait maternel est le moyen le plus sûr pour assurer une bonne santé du nourrisson. "Le lait maternel est gratuit, lui. Et acheter un substitut peut appauvrir une famille, voire la pousser à s'endetter", rappelle également Richard Bridle, le directeur régional adjoint de l'Unicef-Asie du sud-est.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 27 enfants sur 1000 sont morts aux Philippines, avant l'âge de 5 ans, en 2016.