"Vas te faire voir sur Uranus..." : le tube du confinement dans un quartier de Grenoble

Pour se donner du courage dans le confinement, des habitantes de la Villeneuve ont composé une chanson anti Covid-19 chantée tous les soirs aux balcons.

Depuis le début du confinement, les initiatives se multiplient pour adoucir cette période particulière dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Marie et Nassima ont écrit une chanson de lutte contre le coronavirus. Tous les soirs à 18 heures, elles la chantent au balcon entraînant les gens du quartier dans ce moment de communion solidaire.

A l'instar des applaudissements de soutien aux personnels soignants qui rassemblent de plus en plus de monde aux fenêtres et balcons tous les soirs à 20 heures, "la chorale de l'Arlequin" se réunit tous les soirs à 18 heures aux balcons du quartiers pour faire sa fête au coronavirus.



Ce projet de chanson aux fenêtres c'est communiquer autrement et positiverNassima Boulghens

C'est dans la continuité de ce qui se passe ici. Dans cette barre d'immeubles du quartier de l'Arlequin, résident de nombreux artistes. Il y règne un esprit solidaire qui unit les gens autour de valeurs communes.