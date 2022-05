Santé : les plus de 50 ans sont-ils immunisés contre la variole du singe ?

Jusqu'en 1979, les Français étaient obligatoirement vaccinés contre la variole. La maladie a ensuite été éradiquée, mais la vaccination semble efficace contre le virus de la variole du singe, qui est une maladie voisine. "Les gens qui ont plus d'une cinquantaine d'années, en gros, ont été vaccinés contre la variole et sont protégés, en grande partie, contre l'infection par ce virus", explique Jean-Daniel Lelièvre, immunologiste, expert HAS et OMS.

La vaccination autour d'un cas

L'augmentation des cas de variole du singe ne signifie pas forcément une campagne de vaccination massive. Jean-Daniel Lelièvre recommande ainsi la vaccination "en anneau", qui consiste à vacciner autour d'un cas. "Je crois que c'est quelque chose qui a été évoqué en Espagne et qui pourrait en France, être quelque chose de pertinent", détaille-t-il. La variole du singe guérit spontanément en deux à trois semaines et se transmet par contact et par liquides corporels. En Europe, des cas ont été signalés dans une dizaine de pays.