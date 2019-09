Une femme contracte le botulisme et se retrouve paralysée après avoir consommé une soupe périmée

Cette toxine, sans goût ni odeur, est particulièrement puissante mais heureusement très rare.

Une habitante de l'Essonne est "quasi totalement paralysée" après avoir avalé une soupe aux légumes périmée, raconte Le Parisien, mercredi 11 septembre. Cette dernière a contracté une maladie très rare, le botulisme, "due à l'absorption de toxines présentes dans des aliments contaminés", précise le quotidien.

Les toxines ont été retrouvées par les autorités sanitaires dans une soupe, présente dans le frigo de la dame, périmée depuis trois semaines. Aucun problème n'a toutefois été signalé sur les 630 bouteilles du lot qui ont été vendues et consommées depuis. Selon la marque incriminée, la négligence a été commise par la consommatrice, étant "avéré que la personne malade a consommé un produit périmé". Mais au regard de la gravité de la maladie, le mode de production de la société a été passé au crible.

Cette femme a fait deux malaises, à une semaine et demi d'intervalle, entre fin août et début septembre. Après avoir cru à un arrêt vasculaire cérébral, les médecins ont finalement diagnostiqué son mal : une toxine botulique. "C'est [la bactérie] la plus puissante du monde végétal, microbien ou encore animal. Elle est plus puissante que le cyanure", indique le Docteur Christelle Mazuet, responsable du centre national de référence Bactéries anaérobies et botulisme de l'Institut Pasteur, au quotidien. La maladie reste toutefois très rare. En Ile-de-France, seulement deux cas ont été déclarés en 2018.