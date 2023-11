Une avancée majeure pour atténuer les impacts de la maladie de Parkinson réalisée par des chercheurs franco-suisses

Des neuroscientifiques et neurochirurgiens publient ce lundi 6 novembre, dans une revue scientifique, leur découverte permettant d'améliorer les mouvements des personnes paraplégiques ou atteintes de la maladie de Parkinson.

C'est une avancée majeure dans le traitement de la maladie de Parkinson : une équipe de scientifiques et chirurgiens, français et suisses, ont mis au point une neuroprothèse qui a permis à un malade de retrouver toutes ses capacités pour marcher. Leur découverte est publiée lundi 6 novembre dans la revue Nature Medicine.

Des effets sur les patients paraplégiques

Les scientifiques et les chirurgiens ont d'abord réussi à faire marcher un paraplégique. Le professeur Grégoire Courtine décrit ce que l'on voit sur une vidéo : un homme en fauteuil roulant se lève et se met à marcher. "C'est loin d'être une cure. C'est un mouvement un peu robotique, mais normalement il ne peut pas du tout marcher", détaille le scientifique.

L'idée est de stimuler directement la moelle épinière en y implantant des électrodes, car c'est elle qui active les muscles des jambes. Si cette technique fonctionne sur les patients paraplégiques, les chercheurs du CHU de Lausanne estiment qu'elle peut aussi avoir des effets pour les patients parkinsoniens. Car à un stage avancé de la maladie, presque tous rencontrent des difficultés à marcher.

Des tests sur six nouveaux patients parkinsoniens

Marc est atteint de Parkinson depuis 27 ans. Voilà un an que le Bordelais teste le dispositif, qui relie des électrodes au-dessus de sa moelle épinière à un pacemaker au niveau de son ventre. Il l'allume le matin en se levant et l'éteint quand il est assis ou qu'il dort. Les impulsions électriques stimulent ses muscles et s'adaptent à ses mouvements. Marc précise qu'avant cela, il ne pouvait presque plus marcher sans tomber ou sans se bloquer devant des obstacles.

Ce n'est pas quelque chose de miraculeux, mais cela apporte un bien-être incroyable. Quand je me revois il y a deux années, j'étais complètement coincé. Maintenant, ça va très bien ! Marc, atteint de la maladie de Parkinson franceinfo

L'équipe de chercheurs franco-suisse va inclure six nouveaux patients dans un essai clinique l'an prochain. Si les résultats se montrent concluants, il faudra encore attendre plusieurs années avant de trouver cette neuroprothèse sur le marché.