Un homme meurt de la maladie de Creutzfeldt-Jakob après avoir mangé le cerveau d\'un écureuil

Le 4 octobre 2018, un groupe de chercheurs de l’Infectious Diseases Society of America a presenté, à San Francisco, le cas d'un New-Yorkais décédé d'une pathologie cérébrale rare, probablement après avoir mangé le cerveau d'un écureuil.

En 2015, un chasseur de 61 ans a été transporté dans un hôpital à New York. Ses symptômes : déclin cognitif, psychose et schizophrénie. Après une journée, les analyses ont révélé des lésions cérébrales qui ont conduit les médecins au diagnostic : l'homme était atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il s'agit d'une pathologie du système nerveux dans laquelle des protéines malformées et infectieuses, les prions, attaquent le cerveau. Le patient, dont l'identité n'a pas été révélée, est décédé au bout de cinq mois.

Au début du mois d'octobre 2018, ce cas a été relaté par le Rochester Regional Health de New York lors de la réunion annuelle de l'American Society of Infectious Diseases. Les médecins de l'hôpital l'ont présenté avec quatre autres cas similaires survenus entre 2013 et 2018.

A lire aussi: Vache folle : une molécule bloque l'infection des prions

Attention aux habitudes alimentaires

C'est une maladie rare qui affecte environ une personne sur 1.000.000 par an dans le monde. Quelle est la particularité du cas du New-Yorkais ? L'homme a probablement contracté la maladie après avoir avalé le cerveau d'un écureuil...

Bien que le lien de cause à effet n'ait pas été établi, il avait pris l'habitude, surprenante, de consommer cet animal. Selon les chercheurs, il est difficile de savoir si le déclencheur de la maladie est le cerveau de l'écureuil ou simplement la viande contaminée de l'animal.

Ce cas, rare et insolite, n'est pourtant pas unique. En 1997, un article publié sur the Lancet suggérait que le cerveau ingéré pouvait causer la maladie de Creutzfeldt-Jakob. L'étude a été conduite dans une zone rurale du Kentucky où le fait de se nourrir d'écureuils n'est pas rare. Les cerveaux sont bouillis avec des oeufs ou incorporés dans un ragoût de viande et de légumes appelé "burgoo".

Par la rédaction d'Allodocteurs.fr