Tunisie : arrestations après des maltraitances dans une école pour enfants autistes

La diffusion d'une vidéo révélant les maltraitances subies par des enfants autistes dans un établissement privé tunisien a conduit à l'arrestation de la directrice et de deux employées, ont annoncé les autorités du pays.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux : une jeune femme frapper un enfant sur la tête, une autre plaque un enfant contre un mur sur fond de cris et de pleurs... La scène se déroule dans un établissement privé situé à l'Ariana en banlieue de Tunis.

La police a arrêté la propriétaire de l'école et deux employées. "Elles ont avoué avoir perpétré" ces violences, a affirmé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué diffusé ce 20 février.

Les trois femmes vont être poursuivies pour "torture, mauvais traitements sur mineurs et agression violente contre des enfants".

D'autres cas similaires

Ce n'est pas la première fois que de tels actes sont rapportés dans des établissements éducatifs en Tunisie. Cette affaire vient relancer le débat sur les violences corporelles mais aussi sur l'implication de l'Etat dans le secteur de l'éducation.

Pour l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant, "cet énième témoignage choquant pose avec acuité le problème des institutions éducatives de la petite enfance en général et des enfants handicapés en particulier". Dans une tribune publiée par le quotidien La Presse, son directeur, Moez Chérif, juge que "l'abandon par l'Etat du secteur de la petite enfance aux investisseurs privés" ainsi que "le manque de professionnalisme du personnel éducatif" ont conduit à une telle situation.

Comment prévenir ces situations ?

"En Tunisie, nous avons construit une démocratie et nous avons ratifié une série de traités sur les droits de l'Homme mais il faut dire que malheureusement, dans beaucoup d'endroits, écoles et autres, (ce genre d'actes) se produit et notre rôle à tous, c'est d'y mettre fin", a déclaré ce 20 février le ministre tunisien des droits de l'Homme, Mehdi Ben Gharbia, sur la radio Shems FM. "Il faut que nous comprenions que tout citoyen, enfant ou adulte, a son intégrité physique [...]. Ce que nous avons vu montre que le chemin est encore long en Tunisie" pour que ce principe soit respecté, a-t-il ajouté.

"Le chef du gouvernement s'est personnellement chargé du dossier depuis hier [...]. L'important, ce n'est pas seulement de punir ces gens et d'enquêter, c'est comment mettre en place les mécanismes pour prévenir" de tels actes à l'avenir, a conclu le ministre.

avec AFP