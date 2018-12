Tollé après une diapositive sexiste au congrès du collège des gynécologues

La diapositive, passée lors des 42e Journées du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), comparait les femmes à des juments.

"Les femmes, c'est comme les juments, celles qui ont de grosses hanches ne sont pas les plus agréables à monter, mais c'est celles qui mettent bas le plus facilement." Cette phrase, issue du roman Le Seigneur de Châlus d'Yves Aubard (2012), a été projetée lors d’une conférence au cours des 42e Journées du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). La diapositive, prise en photo, a immédiatement circulé sur Twitter, où est apparu le hashtag #jenesuispasunejument.

Coucou le congrès des gynécos, vous n'avez pas honte ? https://t.co/FFfkEPlB5m — Eva Tapiero (@Evatapiero) 7 décembre 2018

Non chers messieurs au @leCNGOF nous demandons des excuses a nous LES femmes car non nous ne sommes pas des juments !!! #jenesuispasunejument pic.twitter.com/tSP1NRAIAk — Elle reve d etre sage femme (@ellerevedetresf) 7 décembre 2018

Mais à quel moment quelqu’un a trouvé ça normal d’inclure cette phrase dans le diaporama ??? #jenesuispasunejument https://t.co/qFhUrUTS7q — Elisa (@ElisaM__D) 7 décembre 2018

Le CNGOF présente ses excuses

"C'était totalement inapproprié, déplacé et j'ai éprouvé le besoin de présenter mes excuses au nom du collège des gynécologues", a déclaré à l'AFP le Pr Israël Nisand, président du CNGOF. La diapositive, projetée devant 1.200 congressistes, faisait partie d'une communication "d'un jeune agrégé parmi une dizaine de présentations sur les recommandations pratiques pour la protection du périnée au cours de l'accouchement", a-t-il précisé.

"C'est comme quelqu'un qui entend une blague salace et qui la relaie, c'est totalement inapproprié. Pour le jeune agrégé, il s'agissait de montrer comment on s'occupait des femmes au Moyen Âge et combien cela a changé aujourd'hui. C'était à tout le moins maladroit. Il a tout de suite compris qu'il avait fait une grosse bêtise et il en est très malheureux", a ajouté le Pr Nisand.