Certains ressentent le besoin d’écouter un podcast sur une histoire criminelle lorsqu’ils s’endorment. C’est une tendance qui s’affiche sur les réseaux sociaux. Pour comprendre l’impact que cet usage a sur le cerveau au moment de l’endormissement, Brut a échangé avec Vanessa Slimani, neuropsychiatre et spécialiste des troubles du sommeil.

Pour s’endormir, certains vont choisir d’écouter un podcast sur une histoire criminelle. L’occasion pour eux de “créer une excitation positive, qui va (les) sortir de la journée qu’(ils ont) vécue” explique Vanessa Slimani, neuropsychiatre, spécialiste des troubles du sommeil. Pour la neuropsychiatre, “cela va dépendre de l'état émotionnel qu'on recherche. On peut avoir envie d'expérimenter des sensations qu'on n'a pas eues dans la journée, des sensations un peu fortes, se faire peur, mais en sécurité”. Elle ajoute : “Toute la journée, notre cerveau est occupé à vaquer entre les tâches familiales ou professionnelles, et au moment du coucher, dans le noir et dans le silence, là peuvent revenir des pensées anxiogènes, voire même des reviviscences traumatiques auxquelles le podcast va permettre de mettre fin. Au moment où on écoute un podcast, on va se concentrer complètement sur ce qu’on écoute. On est dans le noir. Il n'y a pas d'autres stimulations ni visuelles, par exemple, ni olfactives. Et ça, ça va créer de l'état hypnotique”.

“Ce qui paraît pour certains effrayant, pour d’autres, cela va créer une excitation”

Vanessa Slimani explique que “l’endormissement est un phénomène actif. On a des neurones qui sont situés au niveau de l'hypothalamus et qui vont diffuser à tout le cerveau du GABA, qui est un neurotransmetteur et qui va inhiber les structures de l'éveil progressivement. Et ce qui est intéressant, c'est que très longtemps, on a pensé que c'est un phénomène qui se faisait d'un coup, un peu comme s'il y avait un interrupteur qui nous faisait passer en mode off, alors que c'est un phénomène qui se fait progressivement. Ce qui fait qu'on peut avoir des phénomènes, qu'on a tous expérimentés, comme l'impression, par exemple, de tomber dans le vide, parce que le tonus musculaire va diminuer plus vite que notre état de conscience, ou ce qu'on appelle les hallucinations hypnagogiques. On est endormi, on va entendre des mots, avoir des sensations de présence, qui viennent du fait que toutes les zones du cerveau ne s'endorment pas en même temps”.

“Dans l'absolu, on n'a pas besoin de stimulation pour s'endormir. C’est même plutôt l’inverse”

En s’endormant, il peut arriver que le podcast continue à tourner. Alors il peut se mélanger et s’intégrer aux rêves. “C'est une expérience qu'on a tous faite. Vous dormez, le téléphone sonne et vous rêvez que le téléphone sonne. Eh ben ça peut se produire avec un récit criminel et ça peut favoriser des émotions plus négatives pendant le rêve” précise la spécialiste des troubles du sommeil. Elle rappelle que pour s’endormir, “on n'a pas besoin de stimulation. C'est même plutôt l'inverse. Là où ça pose problème, c'est quand on a absolument besoin d'écouter le podcast avant de dormir, qu'il faut absolument lancer le téléphone ou la tablette. À ce moment-là, c'est intéressant de se poser la question : qu'est-ce qui se passe quand je me retrouve dans le noir et dans le silence ? Est-ce qu'il y a des pensées qui reviennent ? Est-ce que j'ai des sensations particulières dans le corps ? Pour s'endormir, il faut pouvoir se sentir en sécurité. Et quand on a eu à un moment, dans la vie, un climat d'insécurité, c'est difficile de s'endormir. Et là, l'écoute du podcast ne devient plus une activité avant de dormir mais c'est quelque chose qui vient masquer un trouble qu'on sait traiter”.