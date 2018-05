Somnolence au volant : des objets qui vous réveillent

La somnolence est la 1ère cause d'accidents mortels sur l'autoroute. Existe-t-il des solutions pour éviter ces drames ? À Nice (Alpes-Maritimes), une start-up a développé des lunettes magiques anti-endormissement. Philippe Peyrard va nous les faire tester en conditions réelles. Équipées d'une quinzaine de capteurs, ces lunettes sont capables de reconnaître les premiers signes du sommeil. Des micro-chutes de tête, ou un changement de rythme du battement des paupières.

15 capteurs

"Les signes de la somnolence sont une accélération des clignements de la paupière d'une part, et une durée plus longue de cette fermeture des paupières, explique le fondateur de l'entreprise Ellcie healthy. Les 15 capteurs vont nous permettre de capter aussi les bâillements, les écarquillements d'yeux". Premier signe de fatigue, première alerte : les lunettes clignotent, et envoient un signal sonore qui retentit pendant 5 secondes. Le système permet même de connecter le système à quelqu'un qui n'est pas dans le véhicule ; il reçoit le signal d'alarme, et il peut vous appeler pour vous tenir éveillé. Prix de la monture : près de 300 euros.

Le JT

Les autres sujets du JT