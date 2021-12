Santé : que valent les compléments alimentaires pour combattre la fatigue hivernale ?

L’année 2021 est sur le point de s’achever et les Français sont majoritairement fatigués en raison des confinements, des restrictions et de l’avenir incertain. Pour faire face à cet épuisement, il est possible de se tourner vers les compléments alimentaires. Mais que valent-ils vraiment ?

En hiver, les compléments alimentaires sont nos meilleurs alliés. Dans les pharmacies, les remèdes anti-fatigue remplissent les rayons. Vitamines C, D, magnésium, produits naturels, gelée royale… Chaque client a sa petite préférence. La vitamine C est conseillée pour le tonus, le magnésium contre le stress et un mélange de plusieurs vitamines serait utile pour renforcer l’immunité.



Les compléments alimentaires, une illusion

Chaque année, Patrick Sitbon, docteur en pharmacie, constate plus de demandes pour ces produits mais surtout pour les produits naturels à base d’extraits de plantes. "On a une demande beaucoup plus variée, des références beaucoup plus étendues. Ce sont des produits qu’on conseille", explique-t-il. Mais selon l’Agence de sécurité sanitaire, les compléments alimentaires pour combattre la fatigue seraient une illusion. D’après plusieurs études, ils seraient même inefficaces. Seuls la lumière et le sport en extérieur alliés à une alimentation équilibrée sont de bons remèdes contre la fatigue de l’hiver.