Santé : les Français ne dorment pas assez

Plus le temps passe, moins on dort. Pour la première fois en France, le temps de sommeil quotidien des adultes passe sous la barre des 7 heures : la nouvelle moyenne s'établit à 6h42. Pire, un Français sur trois dort moins de 6 heures.

"Plein de distractions"

"Le fait que les écrans soient lumineux stimule à la fois le cerveau et l'horloge biologique. Ce qui est très stimulant c'est l'interaction que l'on peut avoir avec différentes personnes et la possibilité d'accès à plein de distractions qui sont en concurrence avec l'envie de dormir", rappelle le professeur Damien Leger, chef du service Centre du sommeil et de la Vigilance de l'hôpital Hôtel-Dieu de Paris.

Éloigner les écrans, isoler sa chambre du bruit et de la lumière, de courtes siestes dans la journée, autant de solutions pour mieux dormir.