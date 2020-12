Santé : les conséquences de la pandémie de coronavirus sur le sommeil

De plus en plus de personnes dorment mal. Pourtant, le sommeil a mis du temps avant d'être pris au sérieux par la médecine. D'après Isabelle Arnulf, cela fait même moins d'une vingtaine d'années. "Ça se passe la nuit, cela paraît passif, on a l'impression qu'on perd du temps alors qu'en fait il se passe plein de choses dans notre cerveau", détaille la neurologue, cheffe du service des pathologies du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP), dans le journal de 20 Heures de France 2, samedi 5 décembre.

La pandémie à l'origine de mauvais rêves

La pandémie de coronavirus a par ailleurs eu des conséquences sur le sommeil. "Depuis le confinement et le télétravail, les personnes dorment un peu plus le matin. Mais ceux qui ne vont pas au bureau vont avoir tendance à se coucher tard et à perdre le rythme. Et puis, bien sûr, il y a le stress, qui a augmenté, avec des difficultés à s'endormir et des mauvais rêves", ajoute Isabelle Arnulf.

