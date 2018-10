Heure d'hiver : le dernier changement ?

C'est en 1976 que l'heure d'été est née et le changement d'heures avec. Les Français doivent désormais avancer ou reculer leur pendule deux fois par an. Un geste simple, pourtant, quarante-deux ans plus tard, certains s'y perdent encore. Des Français perdus et sans doute fatigués par tous ces changements, car reculer ou avancer d'une heure n'est pas sans conséquence sur notre organisme. "Bannir l'heure d'hiver est de mon point de vue une très bonne chose, dans la mesure où la journée est allongée, il y a plus de lumière, plus de soleil et par ailleurs, la lumière est un élément essentiel de traitement de plusieurs troubles", rapporte Yvan Touitou, chronobiologiste.

La France a jusqu'à avril pour choisir

Si plusieurs spécialistes préconisent l'heure d'été, ce sont les 28 États membres de l'Union européenne qui trancheront, une fois la mesure votée par le Parlement. La France a jusqu'au mois d'avril pour faire son choix entre heure d'hiver et heure d'été. Ce passage à l'heure d'hiver pourrait être le dernier.

