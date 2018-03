Heure d'été : dimanche, on avance d'une heure

Chaque année depuis 1976, c'est la belle musique. Dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche, à 2 heures du matin, il faudra avancer les aiguilles de sa montre à 3 heures du matin. Nous perdrons ainsi une heure de sommeil et les avis sont toujours aussi partagés. "On fait avec, on perd une heure de sommeil, mais bon, c'est assez habituel en réalité", commente une passante à Lille (Nord).



Face à l'heure d'été, nous sommes tous perdus

Passe le temps, passent les années, le temps lui reste toujours une question angoissante. Face à l'heure d'été, nous demeurons imperturbablement perdus. Seuls quelques irréductibles Bretons dans ce bar de l'île de Molène avaient trouvé, en 1977, une solution : "On est Bretons avant tout, on vit à notre heure, l'heure solaire. Pour quoi changer ?", faisait valoir l'un des hommes devant sa bière. D'accord ou pas d'accord, l'heure d'été sera la même pour tout le monde, dimanche prochain, à 3 heures du matin.

