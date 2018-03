Sommeil : comment passer une bonne nuit ?

Nous ne sommes pas tous égaux concernant le sommeil. Combien de temps faut-il dormir pour être en forme ? "Cela dépend de chacun. La durée moyenne d'une nuit est de 7h30. Il y a les veinards, 5% d'entre nous qui peuvent se contenter de 4 heures de sommeil. 10%, en revanche, ont besoin de dormir plus de 9h", explique la journaliste Valérie Heurtel.

Différents cycles qui s'enchaînent

La mécanique du sommeil est pourtant la même pour tous. "Le sommeil, ce sont des cycles qui s'enchaînent et qui reviennent quatre ou cinq fois pendant la nuit. Un cycle dure environ 1h30. Cela commence par une phase d'endormissement. [...] Il conduit au sommeil léger qui dure une vingtaine de minutes. [...] On enchaîne avec une heure de sommeil profond, le plus réparateur. Enfin, c'est le sommeil paradoxal qui va boucler le cycle. Il dure à peu près 20 minutes", précise la journaliste.

