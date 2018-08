Europe : à la bonne heure

Dès 1933, l'horloge parlante nous donne l'heure. Depuis plus de 40 ans, deux fois par an, il nous faut avancer ou reculer nos montres. Après un bref essai avant-guerre,le changement d'heure a été décidé en France en 1976. En plein choc pétrolier, il fallait faire des économies d'énergie, mais cette mesure n'a jamais prouvé son efficacité. Alors, après une consultation sur internet des citoyens européens, les institutions européennes préfèrent abroger le changement d'heure.

Plus de soleil avec l'heure d'été

Une réforme plébiscitée par 84 % des votants, qui préfèreraient majoritairement garder l'heure d'été. Pour ce chronobiologiste, mieux vaut passer à l'heure d'été toute l'année. "C'est de mon point de vue une très bonne chose, dans la mesure où la journée est allongée, et il y a plus de lumière, plus de soleil", atteste le professeur Yvan Touitou. Abroger les changements d'heure ne se fera pas avant 2019 puisqu'il faudra un vote des chefs d'État et de gouvernement.

