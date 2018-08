Changement d'heure : quels seraient les effets de la réforme ?

Abandonner l'heure d'hiver ça changerait quoi ? En plateau, le journaliste Simon Ricottier fait le point. "Déjà on profiterait plus longtemps du soleil, et ça, ce n'est pas négligeable. En hiver, souvent vous rentrez chez vous à 17 heures, il fait nuit, eh bien ça ne sera plus le cas." Une heure de lumière en plus pourrait permettre de fréquenter davantage les commerces ou les bars. "Cela peut être une bonne nouvelle pour l'économie. En revanche, le matin, le soleil se lèverait entre 9 heures et 10 heures, soit bien après le début du travail pour beaucoup de Français".

Quels pays pratiquent l'heure d’été et l'heure d'hiver ?

"Dans l'Union européenne, c'est partout pareil depuis 1998, on change tous d'heure à la même date. Dans certains pays fédéraux comme les États-Unis, chaque État choisit d'alterner ou non." Enfin, certains pays comme la Russie, la Chine ou la Turquie ont abandonné le changement d'heure depuis des années.

