Départ en vacances : gare à la somnolence au volant

Alors que l'on attend de nombreux automobilistes sur les routes ces samedi 7 et dimanche 8 juillet, la prudence est de mise pour les conducteurs. Plus particulière face à la somnolence au volant, qui est la première cause d'accidents mortels sur les autoroutes. S'endormir quelques secondes en conduisant est le cauchemar de nombreux vacanciers. "Je suis parti sur la gauche, mon beau-père a juste eu le temps de me secouer le bras pour que je me réveille et reprenne le contrôle de la voiture", raconte l'un d'eux.

Des accidents, même en ville

Une mésaventure qui est aussi arrivée à Juliette Coste, alors qu'elle rentrait du travail dans le centre-ville de Tulles (Corrèze). "Je me suis assoupie au volant et la voiture a fini sa course dans une vitrine", raconte l'étudiante, sortie indemne de l'accident. Des endormissements soudains qui seraient dû à notre propre cycle de sommeil. "Les Français manquent de sommeil. Dormir moins de 6 heures par 24 heures augmente le risque d'accidents de deux à trois fois" , constate le Professeur Damien Léger.

Le JT

Les autres sujets du JT