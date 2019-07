Canicule : "La chaleur est l'ennemie du sommeil, le thermostat de notre cerveau est déréglé, en surchauffe"

Maxime Elbaz, docteur en neurosciences, propose plusieurs conseils pour bien dormir pendant ces périodes de forte chaleur, comme "prendre une douche tiède de quinze minutes", "humidifier ses rideaux", ou encore "ne pas manger trop calorique avant de dormir".

"La chaleur est l'ennemie du sommeil. Le thermostat de notre cerveau est déréglé par la canicule. Il est en surchauffe", a expliqué Maxime Elbaz, docteur en neurosciences et directeur technique du centre du sommeil de l’Hôtel-Dieu de Paris, mercredi 24 juillet sur franceinfo, alors que la canicule doit se poursuivre jusqu'à vendredi dans toute la France.

franceinfo : La chaleur est-elle l'ennemie du sommeil ?

Maxime Elbaz : Oui, c'est vraiment l'ennemie du sommeil. L'être humain a besoin de perdre un degré pour un bon endormissement, pour une bonne qualité de sommeil. Le thermostat de notre cerveau est déréglé par la canicule. Il est en surchauffe. Pour baisser cette température, il faut vraiment retrouver du frais. Si on a la chance d'avoir un climatiseur dans son appartement, on va régler la température à 18 degrés pour avoir un espace frais. On peut également faire des courants d'air, humidifier la pièce.

Il faut aussi faire attention à l'alimentation, c'est très important, il ne faut pas manger trop calorique avant de dormir, sinon vous augmentez la chaleur de votre corps. Il faut manger léger, par exemple des soupes fraîches. Il faut aussi, avant de dormir, prendre une douche tiède qui va durer à peu près quinze minutes. Quinze minutes, c'est un temps idéal car cela permet d'avoir un effet de coup de fouet qui fait baisser la température corporelle.

La petite douche froide de deux minutes ne sert à rien ?

Non, ce n'est pas assez efficace. Il faut vraiment prendre le temps et bien cibler les zones au niveau du corps. La zone de la thermorégulation au niveau du corps est derrière la nuque. Donc il faut bien appliquer le pommeau de douche derrière la nuque. Surtout ne pas faire ça avec de l'eau froide sinon cela crée un petit choc thermique. Le corps va alors mal réagir et finalement augmenter la température du corps. Il faut une température tiède.

Concernant la pièce dans laquelle on dort, si vous avez des rideaux, il faut bien les humidifier. Utiliser un brumisateur si vous n'avez pas d'autres solutions. Il faut aussi faire des courants d'air dans la chambre. Si on a un ventilateur, on peut le laisser tourner toute la nuit à condition de ne pas l'orienter vers le dormeur. Il y aussi des nouveaux outils technologiques intéressants qui permettent de faire chuter la température, comme par exemple des oreillers connectés.

Est-ce que la sieste est une bonne idée en ce moment pour récupérer dix ou quinze minutes de sommeil dans la journée ?

C'est tout à fait conseillé, dans un endroit frais. Pour retrouver le sommeil dans l'après-midi, il faut s'endormir dans la pénombre, dans un endroit couvert pour sécréter la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et puis évidemment, c'est un conseil que l'on donne même en dehors d'une période de canicule, il faut proscrire les écrans, les tablettes, les téléphones avant de dormir car cela bloque la mélatonine.