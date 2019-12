Santé : nouvelle épidémie de gastro-entérite

Avec le début de l'hiver, les cas de gastro-entérite se multiplient. "En temps de vacances avec les familles qui se retrouvent, c'est souvent l'occasion des échanges et de redisséminer l'infection dans toute la France. C'est ce qui va être la source de la propagation un peu partout, les fêtes étant un moment de retrouvailles", explique le Dr François Thébault, médecin généraliste à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

L'épidémie de gastro devrait s'estomper d'ici deux semaines

Les médecins du centre médical d'Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) s'attendent à recevoir plus de patients dans les prochains jours, mais espèrent ne pas être débordés. "Je pense qu'il y a un message de prévention à faire passer ; c'est-à-dire de ne pas forcément engorger les urgences avec ce type de pathologie, bien s'hydrater, faire attention aux plus jeunes et plus âgés pour éviter justement qu'ils aient recours aux urgences dans les situations catastrophiques", estime le Dr Loïc Libot. L'épidémie de gastro devrait s'estomper d'ici deux semaines.

