Santé : les allergies aux pollens font leur grand retour dans l'Hexagone

Les pollens prolifèrent à nouveau en France et, avec eux, les allergies. Le médecin et journaliste de France Télévisions, Damien Mascret, analyse la situation dans le 13 Heures, vendredi 22 mars.

C'est un classique du printemps : le retour des allergies. Un phénomène dû à la floraison. Cela dépend de la région dans laquelle vous vivez, mais aussi de vos allergies et sensibilités, explique Damien Mascret, médecin et journaliste de France Télévisions, dans le 13 Heures du vendredi 22 mars.

"Si l'on regarde la carte des risques d'allergies aux pollens", sur le site pollens.fr du RNSA, "on constate que le risque maximum, en rouge, concerne le pourtour méditerranéen et les cyprès", pointe le spécialiste, qui précise que ces arbres vont émettre leur pollen durant encore "un bon mois". Une grande partie du territoire français, dont la moitié Nord, est en jaune, qui signifie un risque moyen d'allergies. Cette partie de la France "est concernée par le bouleau", dont les seuils vont commencer à augmenter samedi, indique Damien Mascret.

Un adulte sur deux concerné d'ici 2050

Ces allergies sont bien plus fréquentes qu'auparavant, explique aussi Damien Mascret. Contre "1 à 2% en 1970, on a dépassé les 30% en 2010 et on va allègrement vers les 50%, soit un adulte sur deux, en 2050", détaille le médecin. Un changement qui peut survenir "à tout âge", et peut être dû "aux modifications de votre système immunitaire, en vieillissant", explique Damien Mascret.