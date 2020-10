Santé : comment Sabrina Missègue a vaincu l'anorexie

L'anorexie, "c'est comme un cancer. Quand on le décèle, on ne sait pas depuis combien de temps il est là, mais il est souvent là depuis longtemps avant le jour où on le voit", affirme Sabrina Missègue, jeune femme suisse qui a vaincu l'anorexie, invitée sur franceinfo, mardi 20 octobre.

Maigrir est un symptôme de l'anorexie

Dans son livre Le goût de vivre, l'anorexie n'est pas un combat sans faim, Sabrina Missègue appelle la maladie comme une personne. "Le fait de l'appeler "elle" durant tout le livre était très thérapeutique, ça me permettait de me détacher. C'est une maladie où il y a un amalgame entre la personne et la maladie. Quand les gens en veulent à la maladie, ils s'en prennent à la personne", explique-t-elle.

"Le fait de croire qu'on veut maigrir est un cliché, c'est juste un symptôme de la maladie", rappelle Sabrina Missègue qui donne, dans son ouvrage, préfacé par Patrick Poivre d'Arvor, plein de conseils et d'attitudes à avoir pour faire face à l'anorexie et la vaincre.

