Santé : avec l’arrivée de l’automne, comment garder le moral ?

L’automne arrive samedi 23 septembre. Malgré les journées qui raccourcissent, comment garder le moral ? Le médecin et journaliste Damien Mascret vous répond.

Avec l’arrivée de l’automne, garder le moral n’est pas toujours évident. Sur le plateau du 13 Heures, vendredi 22 septembre, le journaliste et médecin Damien Mascret indique : "C’est vrai que beaucoup de gens ont ce qu’on appelle des troubles affectifs saisonniers. […] Ça va de la simple fatigue mentale à la vraie dépression qui, sous nos latitudes touche jusqu’à 3 personnes sur 100 chaque année." Alors, comment y remédier ? Le premier conseil est de s’exposer à la lumière. "L’idéal, c’est de recevoir au moins 10 000 lux par jour", explique le professionnel de santé qui recommande de sortir, même par temps nuageux.

Un régime équilibré

Le second conseil est de garder le rythme sur les activités. "Des chercheurs de Nashville (États-Unis) ont calculé qu’on avait en moyenne 29 minutes d’activité physique [en moins] par rapport à l’été. Or, l’activité physique est non seulement bonne pour la santé, mais aussi diminue le stress et l’anxiété", souligne Damien Mascaret. Enfin, il assure qu’il faut maintenir "un régime équilibré" en consommant notamment "plus de fruits et de légumes".

