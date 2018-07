Santé : attention aux tiques !

Les chercheurs partent à la chasse... aux tiques. Quelles proportions, quelles espèces, quelles régions selon les périodes ? Voilà leur objet d'étude. Dans des sous-bois froids et humides de la région parisienne, la récolte est bonne. Pour passer d'un stade à un autre jusqu'à l'âge adulte, les tiques doivent se nourrir de sang et peuvent être infectées par un virus ou une bactérie. Pour éviter de s'exposer, mieux vaut opter pour des vêtements longs.

Un quart de la population a déjà été piqué dans sa vie

Toutes les tiques ne sont pas infectées et toutes les piqûres ne transmettent pas de maladie, mais mieux vaut prendre ses précautions avant et après une balade en forêt. Un quart de la population a déjà été piqué par une tique au cours de sa vie. Quand c'est le cas, même si elle n'est pas forcément dangereuse, il faut l'enlever au plus vite et surveiller l'évolution de la piqure.

