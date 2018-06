Rougeole : faut-il s'inquiéter ?

Un homme de 26 ans est décédé de la rougeole, ont annoncé les autorités. La maladie avait déjà fait une première victime en février dernier, une femme de 32 ans qui n'avait jamais été vaccinée. "C'était un homme dont les défenses étaient affaiblies, on ne pouvait donc pas le vacciner", explique le docteur Jean-Daniel Flaysakier sur le plateau de France 2. Mais, pour le professionnel, cela signifiait que son entourage devait, lui, être vacciné : "C'est l'exemple même pour montrer que ce vaccin est une démarche altruiste : on se protège soi-même, mais on protège les autres, surtout ceux qui ne peuvent pas être vaccinés".

Un vaccin décrié

Le vaccin contre la rougeole a mauvaise presse depuis plusieurs années. "À cause d'un mensonge énorme qu'a fait un médecin anglais", explique Jean-Daniel Flaysakier. "Il était soi-disant censé causer l'autisme, c'est faux", insiste-t-il, insistant sur le danger de cette réputation : "On voit aujourd'hui les résultats de ces campagnes délirantes. La rougeole fleurit partout en Europe et il y a des morts pour une maladie qu'on peut prévenir par une simple injection et ses rappels".