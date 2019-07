Retour du pollen d’ambroisie : gare aux allergies !

Les premiers grains de pollen commencent à apparaître autour de la région lyonnaise. Ils devraient être suffisamment concentrés dans l’air pour provoquer des allergies autour du 8 août.

C’est l’un des pollens les plus allergisants du pays. Si vous êtes sensible au pollen d’ambroisie et que vous habitez la Région Auvergne-Rhône-Alpes où la plante se concentre, c’est le moment de consulter votre médecin ou votre pharmacien. Le conseil vient du RNSA, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique chargé de prévoir et d'analyser l’arrivée des premiers grains de pollen.

Symptômes

Il suffit de quelques grains de pollen d’ambroisie pour déclencher les symptômes d’une allergie. Si vous êtes sensibles, il se peut que vous développiez des rhinites, des conjonctivites, des trachéites, de l’asthme, de l’eczéma et dans des cas extrêmement rares des œdèmes et des urticaires. D’où l’importante, en cas de doute, de consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Elle peut atteindre deux mètres de haut

Cette plante, importée d’Amérique Latine au siècle dernier, impressionne par ses dimensions. Originaire de la même famille que le tournesol, l’ambroisie a la forme d'un buisson et peut atteindre deux mètres de haut. Ses feuilles vert foncé sont larges et découpées, ses tiges sont velues, ses fleurs petites et verdâtres sont disposées en épis aux extrémités des tiges. Extrêmement envahissante, elle a tendance à se développer ces dernières années en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre Val de Loire, en Occitanie et en Pays de la Loire.

Plateforme de signalement

Agir contre son expansion est donc devenu un enjeu majeur de santé public pour le RNSA qui conseille aux promeneurs de l'arracher ou de mentionner sa présence sur une plateforme interactive de signalement : www.signalement-ambroisie.fr, vous pouvez aussi télécharger l’application smartphone « signalement-ambroisie » envoyer un mail à contact@signalement-ambroisie.fr ou téléphoner au 0972 376 888.

Heureusement cette période ne se concentre que sur deux mois, le pic devrait être atteint à la fin du mois d'août !