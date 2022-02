My S Life, la santé intime des femmes sans tabou

Juliette Mauro est une professionnelle du secteur de la santé. En créant une application dédiée à la santé intime de la femme, elle fait le pari de l'entraide, de l'échange et de la bienveillance. My S Life, https://my-s-life.com/ est un espace de discussion libre sur les étapes de la vie d'une femme. C'est un pied de nez aux tabous, une parole libérée pour vivre mieux chaque changement, chaque étape, pour comprendre et améliorer sa sexualité, et faire face aux aléas de la féminité.

Comment répondre aux questions que les femmes se posent sur leur santé intime sans tabou ? Une simple discussion entre copines dans un café a tout déclenché. Très vite, un site a vu le jour, un espace qui permet à chacune de s'exprimer librement, sans gêne. Une plateforme qui aborde tous les sujets liés à la santé intime de la femme. La sexualité, l'endométriose, la dépression post-partum, des relations sexuelles douloureuses, la PMA. Des thématiques qui rassemblent. De nombreuses patientes n'osent pas questionner leur gynécologue ou leur médecin généraliste. En créant un site avec des contenus certifiés par des soignants et des patientes expertes, Juliette Mauro dédramatise le discours médical intime et lutte contre les nombreuses fausses informations, les faux diagnostics qui circulent sur la toile.

Des groupes de parole pour s'entraider



Maellis a 20 ans. Cette jeune femme illustre bien cette nouvelle génération qui échange et témoigne dans un groupe, en virtuel, sur l'endométriose pour s'informer des solutions susceptibles de soulager sa douleur. Ne plus être seule dans ces moments de lutte contre la maladie, change tout, même si sa famille fait tout son possible pour l'aider, elle ne peut se mettre à sa place. Des groupes de paroles, des ateliers thématiques en visio: des "Tuppersex" sur le plaisir féminin, la douleur pendant les rapports. Pas de sujets interdits, pas de paroles et de maux passés sous silence, mais des idées, des partages et l'espoir de vivre mieux.

Une communauté : "Les soeurs d'armes"

La fondatrice propose un annuaire de professionnels de santé et la possibilité de rejoindre une communauté de soignantes et de patientes expertes :"Les soeurs d'armes". Sandie Boulanger, relaxologue et sexothérapeuthe https://www.sandieboulanger.net/qui-suis-je, Emilie Lepetit, patiente experte sur l'endométriose, https://www.instagram.com/beyond_the_endo/ sont parmi ces professionnelles de santé qui ont intégré la plateforme pour transmettre leur expérience et partager leurs astuces. Elles répondent aux questions des utilisatrices dans des groupes de discussions, publient des articles et apportent leur regard, leur recul sur la maladie. Une autre relation médicale se met en place sur le registre de la confidence, tout en restant sérieuse et fiable.