Mutuelle : comment faire baisser la facture de son assurance santé ?

Le tarif des mutuelles ayant augmenté cette année, les adhérents cherchent des moyens d’économiser leurs frais de santé. La journaliste Anne-Claire Le Sann, présente sur le plateau du 19/20, présente quelques conseils. "Première chose : faites le tri dans vos garanties ! Il y a les incontournables : hospitalisation et remboursement des médicaments, ça on n’y touche pas (...) Mais en revanche, si vous ne portez pas de lunettes, pas besoin d’un forfait optique élevé", explique-t-elle.



Faire jouer la concurrence

La journaliste conseille également de ne pas hésiter à faire jouer la concurrence via les comparateurs en ligne. "Au final, on peut économiser entre 250 et 300€ par an sur sa mutuelle", avec ce système précise Anne-Claire Le Sann. Les mutuelles santé dite "responsable" vous permet également d’économiser mais elles sont un peu plus contraignantes car elles nécessitent de respecter le parcours de soin classique. Enfin, la journaliste rappelle que 7 millions de personnes peuvent prétendre à la complémentaire santé solidaire. "Elle coûte 1€ par jour pour une famille de 4 personnes qui gagne moins de 25 600€ par an, et elle est même gratuite pour les foyers encore plus modestes".