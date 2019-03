Londres : un deuxième patient officiellement guéri du Sida

C'est un succès médical. Un patient soigné à Londres (Royaume-Uni) ne montre plus aucun signe d'infection au VIH, le virus du Sida. Il est en rémission, 19 mois après l'arrêt de son traitement. Il a reçu une greffe similaire à celle reçue il y a dix ans par le premier homme officiellement guéri du Sida. Le patient a reçu des implants de cellules souches de donneurs ayant une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. Une grande avancée, mais qui ne permet pas d'envisager un traitement à grande échelle.

Déjà un cas en 2007

"Ça signifie que c'est faisable. Et ça signifie que, peut-être, on pourra par d'autres moyens, peut-être par thérapie génique. C'est-à-dire en modifiant les cellules qu'on injecte génétiquement pour qu'elles n'aient plus ce récepteur au virus. On pourra peut-être traiter des gens", explique un spécialiste. En 2007, un patient souffrant du VIH s'était remis de cette maladie mortelle, il avait reçu la même technique.

