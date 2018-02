Laits Lactalis : 25 bébés ont été contaminés par la salmonelle entre 2006 et 2016

Entre 2006 et 2016, 25 nourrissons ont été contaminés par la même souche de salmonelle que celle découverte fin 2017 dans l’usine de Craon.

On venait d’apprendre que la salmonelle découverte fin 2017 dans l’usine de Craon, qui fabrique des laits infantiles Lactalis, était présente sur le site dès 2005. On sait désormais grâce à l’Institut Pasteur, cité par franceinfo, qu’entre 2006 et 2016, 25 bébés ont été contaminés par cette bactérie.

L’Institut Pasteur confirme les propos d’Emanuel Besnier

Le Centre de référence des salmonelles de l'Institut Pasteur confirme les propos du PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, recueillis par Les Echos jeudi 1er février. Celui-ci a en effet déclaré "ne pas exclure que des bébés aient consommé du lait contaminé" entre 2005 et 2017. Car en 2005, la salmonelle Agona, mise en cause dans le récent scandale des laits contaminés, était déjà "confinée dans les infrastructures de la tour numéro 1" de l'usine. Le site, qui appartenait alors à la société Celia, avait été racheté par Lactalis un an plus tard.

Un scandale avait éclaté en décembre, lorsque 720 lots de laits infantiles Lactalis avaient été retirés de la vente après la contamination par la salmonelle de cinq bébés. En tout, ce sont 37 nourrissons qui ont été touchés en France depuis décembre, et 18 d’entre eux ont été hospitalisés, d’après le dernier bilan datant du 11 janvier. Aujourd’hui, les bébés vont tous "bien", selon Santé publique France.