La Chine autorise la réouverture des cinémas, théâtres, lieux de divertissement et installations sportives

Ces mesures de réouverture s'accompagnent de précautions contre le virus Covid-19.

Via une directive gouvernementale, Pékin a donné vendredi son feu vert à la réouverture des cinémas, des installations sportives, des théâtres et des lieux de divertissement moyennant des précautions contre le Covid-19. Les musées, les sites touristiques ou encore les bibliothèques sont également mentionnés dans ces instructions, un document qui autorise officiellement les propriétaires et gestionnaires de ces endroits à ouvrir à nouveau leurs portes.



Les quelque 70.000 cinémas de Chine avaient été fermés fin janvier afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Une décision qui a lourdement frappé l'industrie cinématographique du pays. Les lieux culturels pourront désormais à nouveau accueillir "des conférences et expositions", mais le nombre de visiteurs devra être limité grâce à un système de réservation.

Masques, distanciation, restrictions

La directive recommande également la réouverture totale de tous les hôtels, restaurants, grands magasins et supermarchés qui étaient encore fermés. Tous les lieux rouverts devront toutefois imposer aux visiteurs le port du masque et le respect des distances.



Une grande partie du monde est toujours confinée. Mais en Chine, où le nouveau coronavirus a pratiquement disparu à en croire les chiffres officiels, la plupart des employés ont repris le travail, certaines écoles ou classes ont rouvert et les restrictions de circulation sont levées afin de relancer une économie en difficulté.

La mairie de Pékin ne rouvre pas ses cinémas et lieux de divertissement dans l'immédiat

Aucun mort du virus n'a été rapporté dans le pays depuis la mi-avril. Des sites touristiques de Pékin, dont la Cité interdite, avaient déjà rouvert le 1er mai, imposant toutefois un quota journalier de visiteurs. Des responsables de la mairie avaient cependant indiqué mercredi que les cinémas, lieux de divertissement et installations sportives resteraient fermées pour l'instant.