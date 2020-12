Journée mondiale de lutte contre le Sida : le dépistage, outil indispensable pour contrer le VIH

À cause du Covid, les patients désertent les laboratoires et les centres de dépistage du VIH. Le 1er décembre marque pourtant la journée internationale de lutte contre le Sida. Selon Santé publique France, le nombre de dépistages a même chuté de - 56 % lors du premier confinement, au printemps dernier.

La crainte d'une reprise de l'épidémie de VIH

"On craint un retard de diagnostic et une reprise de l'épidémie de VIH", s'inquiète le Dr Pascal Pugliese, président du Corevih (Coordination régionale de lutte contre le VIH) de la région Paca-Est, au micro du 12/13 de France 3. Aussi, les associations et les médecins multiplient les campagnes de sensibilisation, notamment auprès des plus jeunes, comme au lycée Marie-Curie de Sainte-Anne (La Réunion). En cas de prise de risque, ils rappellent l'importance de ne pas renoncer à se faire tester.